О срочной выплате из средств пенсионных накоплений

Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко, на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» срочная пенсионная выплата осуществляется застрахованным лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и при соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию по старости (наличие необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).

В соответствии с частью 2 указанной статьи установление и выплата, в том числе доставка, срочной пенсионной выплаты производятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия. При этом пунктом 1 части 1 статьи 4 указанного закона № 424-ФЗ предусмотрена возможность застрахованным лицам, реализовавшим право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вновь обратиться за осуществлением единовременной выплаты по истечении пятилетнего периода.

Таким образом, данные нормы устанавливают периодичность ее осуществления только в отношении единовременной выплаты. В связи с этим срочная пенсионная выплата может быть установлена в соответствии с пунктом 2 статьи 5 закона от 30.11.2011 в порядке, предусмотренном законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ, независимо от того, что ранее была осуществлена единовременная выплата.