Материнский капитал на помощь детям-инвалидам

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, материнский (семейный) капитал можно направить на компенсацию расходов по приобретению допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая формируется медико-социальной экспертизой. Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться: - договорами купли-продажи; - товарными или кассовыми чеками; - иными документами, подтверждающими оплату. Наличие приобретенного товара подтверждается актом проверки, который составляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания. Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно подтверждаться договорами об их оказании.Заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства (фактического пребывания, проживания), в МФЦ в письменном виде по установленной форме со всеми необходимыми документами. Направить заявление также можно с помощью онлайн-сервиса Пенсионного фонда «Личный кабинет гражданина». Воспользоваться данной услугой могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Подать заявление возможно до исполнения 3 лет ребенку, давшему право на меры социальной поддержки в соответствии с законом. В этом случае заявление можно подать в любое время, предварительно получив государственный сертификат.Обратите внимание!Средствами материнского капитала нельзя компенсировать расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».