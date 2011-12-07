Досрочная пенсия для моториста-рулевого

Как ответила заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани Ильхамия Харисова, в соответствии с постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991 № 10 право на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 2 разделу XXVIII «Транспорт» (подраздел 3 «Морской и речной флот») предоставлено плавающему составу — машинной команде судов служебно-вспомогательного флота и судов портового флота, постоянно работающих на акватории порта (за исключением служебно-разъездных, пригородных и внутригородского сообщения). К машинной команде относятся машинисты и мотористы всех наименований, механики и их помощники, главные и старшие механики, электромеханики и их помощники, электромеханики старшие, кочегары судов, работающих на жидком топливе.

Согласно п. 5 разъяснения Министерства труда Российской Федерации № 5 от 22.05.1996 «О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и пенсию за выслугу лет» право на пенсию имеют работники, постоянно занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня. Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее 80% рабочего времени.

В своей работе работники плавающего состава руководствуются Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.02.2001. Так, должность «моторист-рулевой», согласно вышеуказанному Кодексу, предусматривает следующие обязанности: обслуживание и ремонт судовой техники; своевременное проведение технического обслуживания механизмов; удержание судна на заданном курсе; осуществление контроля за работой курсоуказателя и рулевого устройства; наблюдение за плавучими и береговыми знаками навигационного оборудования, показаниями глубин на сигнальных мачтах, сигналами на движущихся и стоящих судах. То есть данные работники относятся к машинно-палубному составу.

К документам, подтверждающим занятость не менее 80% рабочего времени в машинной команде, можно отнести:

— штатные расписания, где должно быть разделение на палубную и машинную команду;

— карты специальной оценки труда, где прописано время нахождения в машинном отделении, рубке, каюте;

— должностные инструкции моториста-рулевого (при наличии), где расписаны должностные обязанности по данной профессии;

— коллективные договора работников с работодателем, где прописан режим рабочего дня и количество предоставленных дней дополнительного отпуска за вредные условия труда.

Таким образом, при документальном подтверждении занятости мотористов-рулевых в машинной команде судов служебно-вспомогательного флота более 80% рабочего времени периоды работы в данной должности могут быть учтены в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии.