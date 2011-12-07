Вопрос — ответ: Когда можно выйти на пенсию с учётом повышения пенсионного возраста?

В «Казанские ведомости» обратились читатели с вопросом: Когда можно воспользоваться правом выхода на пенсию с учетом повышения пенсионного возраста, если мужчина родился в 1961 году, а женщина в 1966-м?

Ведущий специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани А. Р. Абушаева пояснила, что в соответствии с частью 1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на назначение страховой пенсии по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к вышеуказанному закону о пенсиях. То есть, если наступление возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) приходится на 2021 год, то право с учетом переходных положений возникает через три года — в 2024 году.