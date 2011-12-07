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В России 2 сентября пенсионерам перечислят по 10 тыс. рублей

О выплатах пенсионерам и военным ранее объявил Президент Владимир Путин.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет перечислена пенсионерам 2 сентября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Выплаты в размере 10 тысяч рублей позволят поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан», — сказала Голикова.

Также она отметила, что помощь будет оказана всем получателям пенсий: пожилым гражданам, людям с инвалидностью, а также семьям, которые получают пенсию по потере кормильца. Всего будет выделено 454 млрд рублей на единовременные пособия.

Голикова отметила, что механизм перечисления уже четко отработан. И те, кто получает пенсию на банковскую карту, а таких 30,7 млн, получат выплату уже в четверг. Еще 12,7 млн человек получат выплаты с 3 сентября одновременно с пенсией.

О выплатах ранее объявил Президент Владимир Путин.Их получат все, кто уже оформил пенсию, в том числе работающие и военные пенсионеры. Как отметил председатель кабмина Михаил Мишустин, выплаты должны в первую очередь компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии. 

КВ
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