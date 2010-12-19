О размере индексации пенсии для уволившихся пенсионеров

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с 2016 года выплата страховых пенсий с учетом индексации производится только неработающим пенсионерам.После увольнения страховая пенсия гражданина пересчитывается в полном объеме, с учетом всех проведенных индексаций за время официального трудоустройства гражданина, но не ранее вступления в силу данной «антикризисной» меры (с февраля 2016 года).Перерасчет пенсии уволившимся пенсионерам производится автоматически по отчетности, представляемой работодателями в Пенсионный фонд РФ. На прием и обработку отчетов, вынесение решения о выплате, а также последующую подготовку выплатных документов отводится по закону три месяца. Пенсия с учетом индексации выплачивается на четвертый месяц после увольнения. При этом полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения.Обратите внимание!Не верьте подозрительным сообщениям! В Республике Татарстан зафиксированы случаи мошеннических действий посредством рассылки сообщений в различных мессенджерах. Голос уверенно обещает пенсионерам надбавку к пенсии в 2019 году за советский стаж. Данная рассылка - дело рук мошенников! Как разъяснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, при всех подозрительных случаях Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан рекомендует татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР по телефону 8 (843) 27-9-27-27.