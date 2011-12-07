Об индексации пенсии после увольнения с работы

В клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что на данный момент в Советском районе более 25 тысяч пенсионеров продолжают работать. После завершения работы полный размер пенсии с учетом всех проведенных индексаций начисляют с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Пенсию в полном размере выплачивают на четвертый месяц после месяца увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца. Например, пенсионеры, уволившиеся в июле, в июльской отчетности работодателя за июнь будут идти как работающие. В августе организация отчитается за июль, и ПФР узнает, что гражданин уже не работает, а в сентябре будет принято решение об увеличении пенсии и ее индексации. В октябре пенсионер получит проиндексированную пенсию и доплату за июль, август, сентябрь.

Если пенсионер после этого вновь пойдет работать, то размер его страховой пенсии не уменьшится. Пенсию будут выплачивать в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР.