Подробнее о новых выплатах семьям с детьми

На самые часто задаваемые вопросы ответили специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани.

С 15 июля начался прием заявлений на новую единовременную выплату детям от 6 до 18 лет и лицам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

На единовременную новую выплату претендуют 468 тысяч детей, проживающих в Татарстане. Общая сумма выплат составит более 4,68 миллиарда рублей. Выплата назначается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России, без учета доходов семьи. При этом важно обратить внимание, что 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября этого года.

Куда обратиться?

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление. Заявления автоматически сформированы по имеющимся у фонда данным и разосланы по личным кабинетам родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям необходимо только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя Ф.И.О. и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные загсов об их рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители могут скорректировать информацию.

Непосредственно прием заявлений открылся с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяца, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Возможности в подаче электронного заявления нет лишь у усыновителей/попечителей — они могут подать заявление только при личном визите. Датой подачи заявления считается дата регистрации заявления в территориальном органе Пенсионного фонда. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней, в отдельных случаях — 10 рабочих дней.

Когда начнутся выплаты?

Выплаты начнутся со 2 августа путем безналичного перечисления на счет, указанный заявителем в заявлении. Это может быть бескарточный счет (сберкнижка) или банковская карта любой платежной системы, действующей на территории Российской Федерации.

Почему могут отказать в выплате?

Основаниями для отказа в выплате являются:

— отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя или ребенка;

— несоответствие возраста ребенка, установленного в законе;

— лицо с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе;

— лишение родителя родительских прав;

— прекращение опекунства/попечительства в отношении ребенка;

— смерть ребенка либо инвалида, обучающегося в школе;

— представление недостоверных сведений;

— если единовременная выплата осуществлена другому родителю.

Уведомление об отказе поступит в личный кабинет на портал госуслуг с указанием причины отказа.