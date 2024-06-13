Социальная ипотека в Татарстане: более 1,8 тысяч семей получили ключи от новых квартир

В Татарстане выполнено 65% годового плана по вводу жилья по социальной ипотеке. С начала года Госжилфонд при Раисе РТ сдал в эксплуатацию 25 домов на 1791 квартиру в разных городах и районах республики.

В этом году в «Салават Купере» планируется строительство шести домов на 880 квартир. Все квартиры будут передаваться участникам программы с чистовой отделкой. Они оборудованы электроплитами, сантехникой, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. На сегодняшний день техническая готовность возводимых домов варьируется от 28% до 77%.

В Набережных Челнах строительство соципотечного жилья выполнено на 65-88%. В Мамадыше – более, чем на 21%. В Буинске – 95%.



В 2023 году благодаря программам Госжилфонда около трех тысяч татарстанских семей улучшили свои жилищные условия. Реализация программ позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение доступным и комфортным жильем граждан.