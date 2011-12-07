Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с новым 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.«Сердечно поздравляю вас с Новогодним торжеством! В преддверии этого волшебного праздника все мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее. Благодаря созидательному труду 2018 год стал успешным для республики. Сегодня нас обнадеживают новые современные производства, радуют объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. Наши города и села украсились благоустроенными скверами и парками. Реализованы все социальные программы», — говорится в поздравлении.Многие татарстанцы отмечают праздник в новом жилье, около 46 тысяч семей испытали радость рождения детей и для всех них этот год стал особенным, отметил Президент.Всем нам запомнятся яркие игры мирового первенства по футболу, ставшие подлинным праздником спорта и добрых отношений между людьми. Татарстан посетили гости из 181 страны мира, что свидетельствует о возросшей привлекательности и открытости республики, заметил глава РТ.«Актом международного признания наших достижений в сохранении историко-культурного наследия и духовно-нравственных ценностей стал Казанский форум межкультурного диалога ЮНЕСКО. Насыщенной и интересной стала программа Года добровольца. Значительно возросла роль волонтерского движения, в целом социального служения», — сказал Минниханов.Отрадно, что наша совместная работа, поддержка Президента Российской Федерации в реализации важнейших проектов республики улучшают качество жизни, делают ее содержательнее и богаче. Голосование за В. В. Путина в ходе избирательной кампании 2018 года стало зримым актом всеобщего одобрения данного курса, подчеркнул Президент.«Уходящий год подарил нам немало радостей, не обошлось без утрат. Но главное, мы провожаем его с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах. Укреплению авторитета человека труда, созданию условий к освоению профессий будущего послужит проведение в столице республики мирового чемпионата „WorldSkills Kazan 2019“, а также реализация программных мер в рамках Года рабочих профессий», — сказал Рустам Минниханов.Важным событием наступающего года, экзаменом деятельности высшего законодательного органа власти и реализуемых программ социально-экономического развития станут выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва, напомнил глава республики.Рустам Минниханов отметил, что для всех нас Татарстан — родной дом, который мы бережем, которым мы гордимся. Вера в добро, надежда на лучшее, стремление быть полезным обществу всегда объединяли и объединяют всех нас.«Пусть сбудутся самые заветные желания и исполнятся самые смелые планы, чтобы семейный уют, достаток и счастье сопутствовали всем нам. Мира, добра и благополучия, дорогие татарстанцы!» — заключил Президент РТ.