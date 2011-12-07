У казанского озера Лебяжье откроется новая лыжная трасса

Со 2 января в Казани откроется новая лыжная трасса от детской базы отдыха «Солнечный» до основной трассы вдоль озера Лебяжье, сообщили ИА «Татар-информ» в ПАО «Казаньоргсинтез».«В этом году проложили новую трассу от „Солнечного“ до основной трассы вдоль озера Лебяжьего. Длина — 3 км. В этом году также база (ДБО „Солнечный“ — прим. Т-и) будет доступна не только для работников ПАО „Казаньоргсинтез“, но и для всех казанцев», — отметили на предприятии. На территории базы отдыха будут работать прокат лыж, теплые помещения для переодевания и буфет. Кроме того, на ДБО «Солнечный» также откроется каток и прокат коньков.