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В 2018 году в Казани сдали более 11 тонн использованных батареек

В столице Татарстана существуют 35 точек сбора использованных батареек.
Минэкологии Татарстана особо подчеркивает, что сдать использованные батарейки в столице республики не составляет труда. В торговых центрах, учреждениях культуры и государственных учреждениях работают 35 точек сбора. Кроме того, осенью планировалось дополнительно установить 80 специальных контейнеров в шаговой доступности от домов. 
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