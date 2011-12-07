В 2018 году в Казани сдали более 11 тонн использованных батареек

Минэкологии Татарстана особо подчеркивает, что сдать использованные батарейки в столице республики не составляет труда. В торговых центрах, учреждениях культуры и государственных учреждениях работают 35 точек сбора. Кроме того, осенью планировалось дополнительно установить 80 специальных контейнеров в шаговой доступности от домов.