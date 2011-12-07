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В Казани усилят контроль над пьяными водителями

За управление машиной в нетрезвом состоянии водителю может грозить лишение прав до двух лет.

Госавтоинспекция Казани сообщила об усилении контроля над пьяными водителями в праздничный период.

Отмечается, что на дороги столицы РТ выйдут дополнительные экипажи ДПС, которые в том числе будут патрулировать места с большим скоплением людей.

В ГИБДД напомнили, что за управление машиной в нетрезвом состоянии водителю может грозить лишение прав до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. В связи с этим, при необходимости поездок всех автолюбителей призвали пользоваться общественным транспортом или такси.

КВ
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