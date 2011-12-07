Безопасность на общественном транспорте не должна зависеть от стоимости проезда

Такие данные были приведены в исполкоме города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе заседания было предложено исключить привязку заработка водителей общественного транспорта к плановым показателям по перевозке пассажиров, что должно повысить безопасность на дорогах.Заседание провел руководитель исполкома Казани Денис Калинкин. В работе приняли участие заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, начальник ОГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков, представители ГИБДД и транспортных предприятий города, сообщает пресс-служба мэрии.О транспортном обслуживании Казани за прошлый год доложил Айдар Абдулхаков. Он отметил, что городским пассажирским транспортом перевезено 259,9 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2017 году. Все автобусы, трамваи и троллейбусы города оборудованы видеорегистраторами, кроме того, 864 единицы подвижного состава оснащены камерами видеонаблюдения, что позволяет контролировать ситуацию в кабине водителя и в салоне. Такими камерами оснастят весь общественный транспорт города.Одной из основных проблем в работе транспортной системы города остается нехватка рабочих кадров. «Фактически на городском общественном транспорте работает 1942 водителя, дефицит составляет 218 человек, доля иностранных работников составляет 26,5%», - сообщил Айдар Абдулхаков.Он предложил исключить зависимость дохода водителей общественного транспорта от выполненного ими плана перевозок. Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин поддержал идею и добавил, что это важный, но не единственный и основополагающий фактор. «Уважаемые перевозчики, вы просили увеличить стоимость проезда до 32 рублей, но комитет по тарифам принял решение увеличить проезд до 27 рублей. Вы помните, что стоимость не менялась 3 года, а стоимость запчастей росла, увеличивалась инфляция. Ваши расчеты экономически верны, но экономика не может быть основанием для нарушений на дорогах, несоблюдения скоростного режима. При любой стоимости билета мы будем требовать от водителей культуры вождения и обслуживания пассажиров», - сказал Денис Калинкин.Айдар Абдулхаков попросил помощи ГИБДД в усилении контроля за парковкой легковых автомобилей, которые затрудняют работу общественного транспорта. В качестве примера были названы остановки «Пл. Тукая» по ул. Пушкина, «Кафе «Полет», «Вещевой рынок», «Мавлютова», «Татарстан», «Дворец водных видов спорта».Для профилактики аварийности с участием общественного транспорта предпринимается комплекс мер. В частности, налажена трехступенчатая система рассмотрения случаев дорожно-транспортных происшествий: на предприятии, в комитете по транспорту и на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Число ДТП с участием пассажирского транспорта по сравнению с 2017 годом сократилось со 125 до 115 случаев, количество пострадавших составило 155 человек, это на 6% меньше, чем в 2017 году, сказал в своем докладе начальник ОГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.Он отметил, что основную часть всех ДТП составляют случаи падения пассажиров в салонах транспортных средств. Так, в прошлом году из 115 пострадавших 61 пассажир упал в салоне. «ДТП обусловлено большим транспортным потоком на полосе движения, а также скоростью движения транспортного средства, но зачастую и сами пассажиры не держатся за поручни в салоне транспортного средства», - отметил Игорь Новиков.Начальник городской ГИБДД сообщил, что в прошлом году зафиксирован 741 наезд на пешехода, в том числе 206 случаев - на пешеходных переходах. Это на 10% меньше, чем в 2017 году. «Одной из причин наездов является алгоритм работы светофорных объектов на перекрестках, а именно отсутствие задержки сигнала светофора для всех направлений на дороге», - объяснил Игорь Новиков и попросил рассмотреть этот вопрос на одном из заседаний комиссии.Он также добавил, что необходимо уделить дополнительное внимание освещенности пешеходных переходов. Сотрудники дорожного надзора проводят сейчас выборку пешеходных переходов, вошедших в список мест концентрации ДТП, и потенциально опасных участков, где требуется дополнительное освещение.Денис Калинкин отметил важность этой проблемы и сообщил, что в числе приоритетных задач - приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в местах наибольшего пешеходного трафика. «Мы ждем рекомендации дорожного надзора по потенциально опасным участкам дорог, где нужно дополнительное освещение», - добавил руководитель исполкома.Игорь Новиков обратил внимание на неудовлетворительное состояние некоторых перекрестков. «Периодически возникают замечания по очистке дорог для проезда общественного транспорта, подъездных карманов и остановочных павильонов, имеющиеся замечания своевременно доносятся до дорожных служб и устраняются дорожниками. Дорожным службам дано поручение взять на особый контроль качество уборки участков главных дорог», - отреагировал заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Он рассказал, что улицы города от снега ежедневно очищают более 600 единиц техники и 550 дорожных рабочих. В дни снегопада количество техники увеличивается до 700 единиц.Денис Калинкин поручил комитету внешнего благоустройства еще раз детально проработать вопрос уборки снега на опасных перекрестках. «В этом году дорожники заметно лучше следят за перекрестками, существенно меньше снега, мешающего обзору водителям. Но проблема остается, и ее нужно решать», - сказал Денис Калинкин.