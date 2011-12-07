Челнинский транспорт может подорожать до 25 рублей

Проезд в общественном транспорте Набережных Челнов может по дорожать до 25 рублей, сообщает издание chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, городское МУП, отвечающее за организацию перевозок, направило в Госкомитет РТ по тарифам документы об обосновании роста цен. В их числе: удорожание топлива. Последний раз стоимость проезда в Н. Челнах дорожала в мае 2017 года и составила 22 рубля.