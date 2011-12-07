Для муниципалитетов и учреждений Татарстана закупят 450 машин на газомоторном топливе

Для муниципалитетов и бюджетных учреждений Татарстана, а также компаний с государственным участием планируется закупить 450 единиц техники на газомоторном топливе и переоборудовать для эксплуатации на природном газе тысячу уже работающих машин. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.«В 2019 году будет переоборудовано около 1 тыс. единиц и закуплено 450 единиц техники для Татарстана. Мы готовим региональный документ, в котором будет рекомендовано закупать для наших муниципалитетов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием технику, работающую на газомоторном топливе», – рассказал замминистра.В среднем экономия от автомобиля на природном газе составляет 50% по сравнению с техникой на дизельном топливе.«Сегодня в Казань из Набережных Челнов уже поступили 82 “НЕФАЗа” и автобуса “ЛОТОС”. Они работают исключительно на природном газе», – добавил директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газиззулин.