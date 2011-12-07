Кто защитит жителей домов с газовым оборудованием от нерадивых соседей?

Мы слышим предложения повысить ответственность за их содержание и правильное использование, штрафовать тех, кто не пускает в свой дом проверяющих тягу работников печной и газовой службы.Конечно, это все правильно. И проверять, и следить за состоянием газовой плиты и колонки газовики обязаны. И печники регулярно проверяют тягу. Например, в нашем доме тягу много лет проверяют одни и те же женщины, мы их знаем в лицо. Поэтому никаких проблем с тем, пускать или не пускать, не бывает. А вот под газовиков теперь рядятся разного рода предприимчивые люди, у которых и корочки имеются, и униформа. Они очень убедительно предлагают пенсионерам анализаторы газа за солидную сумму. И те тратят на их покупку свои небольшие сбережения. Почему-то на этих лжегазовиков управы у нас нет. Считается, что раз пенсионер купил ненужный прибор, значит, сам и виноват. А то, что дискредитируют работников газовой службы, похоже, никого не волнует.В трагедиях, случившихся в Магнитогорске и Шахтах, виной стал человеческий фактор. И вот этим-то, похоже, никто не собирается заниматься. Опять расскажу про свой подъезд в хрущевской пятиэтажке. Живет по соседству одинокий мужчина, пьющий, больной. Он тихий, жители дома его жалеют, то хлеба дадут, то супа нальют. Документов у него нет, живет тем, что сдает макулатуру и металлический лом, чистит снег у соседних магазинов. Впрочем, всегда находится кто-то, кто ему нальет. Вот такой асоциальный тип живет в квартире с газовой плитой и колонкой. Поэтому, наливая ему суп, подогреваю его в микроволновке и прошу: «Только не включай газ!» Включит, уснет. Или, открыв вентиль, не донесет спичку, а может, непотушенную сигарету уронит... Конечно, сосед в квартире с газовым оборудованием представляет опасность для всех жителей дома. И он такой не один. В доме живет еще один тихий пьяница, на сознательность которого никакой надежды.Считаю, таких людей лечить от алкоголя нужно бесплатно, не спрашивая, хотят они этого или нет. Если есть психические отклонения, помещать их в соответствующие учреждения, как это было раньше. Служба социальной защиты и полиция должны ставить таких жильцов на учет, следить за тем, чтобы они были под чьим-то присмотром, помогать с трудоустройством и необходимым лечением.Есть еще поводы для опасений. Подруга рассказала, что перед Новым годом в их доме многие сдают квартиры компаниям молодежи для праздничного веселья. Некоторые празднующие не умеют пользоваться газовым оборудованием, да и количество выпитого не способствует ответственному отношению к газу. Что делать в таком случае, как повысить ответственность арендаторов, чтобы избежать трагедии? А что делать с одинокими стариками, за которыми никто не присматривает? К сожалению, таких немало, и газовые плиты и колонки в квартирах забывчивых пенсионеров становятся минами замедленного действия. Надо как-то решать эти проблемы, чтобы обеспечить безопасность граждан.