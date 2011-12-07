Мединский: Идея программы по реконструкции сельских ДК родилась в Татарстане

Идея программы по реконструкции сельских домов культуры родилась в Татарстане в конце 2012 года. Об этом министр культуры России Владимир Мединский рассказал на коллегии Минкульта РТ, посвященной итогам 2018 года.«В конце 2012 года, когда я первый раз прилетел в Татарстан, Рустам Нургалиевич повез меня в село и показал новый маленький дом культуры, только построенный. Он был совмещенный: с одной стороны — дом культуры, с другой — фельдшерско-акушерский пункт. Удобно, уютно и недорого», — заметил глава федерального ведомства.Он отметил, что типовые проекты сельских клубов пытались популяризировать в других регионах, но не везде это удалось.«Скажем откровенно: не во всех регионах России в силу объективных бюджетных ограничений подходили к этому изначально так ответственно и инициативно, как в Татарстане», — признался Мединский.Затем власти пошли по другому пути — создали федеральную программу софинансирования строительства, реконструкции и оборудования сельских домов культуры.«Мы создали федеральную программу. На общую сумму 4,6 млрд мы софинансируем строительство сельских ДК. Конечно, в первую очередь берем те регионы, где совсем плохо с этим обстоят дела. Но родилась эта программа, родилась сама идея здесь, в Татарстане, в конце 2012 года, по вашей инициативе. Думаю, вся страна должна быть за это вам признательна», — сказал Мединский.Он также назвал Татарстан одним из самых современных и ведущих регионов России. Республика успешно демонстрирует, как можно совмещать инновации, развитие экономики и бережное отношение к культуре и ее традициям, подчеркнул глава Минкультуры России.Коллегия Министерства культуры РТ прошла в Казани в театре им Г. Камала. В ней также приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Первый Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.