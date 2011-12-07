«Мисс Татарстан - 2019»: названы имена победительниц

Девушки состязались в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Купальник» и блиц «Давайте поговорим...» Сценическое оформление, костюмы конкурсанток соответствовали стилистике конкурса, которую в этом году определяла бело-черная гамма, символизирующая мужское и женское, инь и янь, баланс противоположностей. Гармоничное сочетание этих цветов отразилось и в музыкальном решении номеров, и в хореографии выходов финалисток.В первом выходе конкурсанток сопровождали элегантные модели-мужчины под великолепный стильный вокал гостьи из Австрии - мультимузыканта и композитора AYGYUL. Эта талантливая и уникальная исполнительница родилась и выросла в Татарстане, а теперь живет в Вене и учится в Венской консерватории, представляя нашу республику на мировом уровне. Сценаристом, режиссером и ведущим конкурса выступил Михаил Волконадский, хореографом-постановщиком выходов конкурсанток стала Кристина Игнатьева.В «Визитке» финалистки появились на сцене в строгих белых и черных классических костюмах. Каждая представила видеоролик с рассказом о себе, своих увлечениях и мечтах, планах на будущее. Затем состоялся второй выход девушек - дефиле в купальниках. Роскошные образы пляжной моды соответствовали колористике конкурса.Каждый год традиционно на конкурс приглашаются звездные гости. В этот раз на сцену вышел актер и пародист Андрей Баринов, который с легкостью представлял звезд российского шоу-бизнеса. После его сольного выступления жюри выбирало топ-десятку финалисток. Они вышли, представив коллекцию вечерних нарядов Black and White дизайнера Екатерины Тонюшкиной, созданную специально для конкурса.Затем девушки вышли на блиц «Давайте поговорим...» Этот очень важный этап конкурса все 10 конкурсанток выдержали с достоинством. Им пришлось отвечать на вопросы ведущего Михаила Волконадского, а также Андрея Баринова, который задавал их голосами известных персон и конечно же жюри. Многие вопросы были довольно каверзными и требовали от девушек знаний, сообразительности и находчивости.По результатам трех конкурсных выступлений жюри принимало решение по главным титулам и номинациям.После антракта второе отделение шоу началось с модных показов: модели представили шубы от партнера конкурса и две авторские коллекции. Коллекция Султана Салиева была посвящена юбилею Александра Пушкина и вдохновлена женским образом аристократичной дамы 19-го века. Гость из Франции Владимир VQ представил коллекцию вечерних платьев.После показов на сцену вышли конкурсантки для церемонии награждения. Вечерние наряды 20 девушек были выполнены в серебристых и золотистых тканях, одинакового фасона, а десятка лучших финалисток вновь появилась в лаконичной черно-белой гамме.Награждение началось с объявления специальных номинаций от партнеров конкурса и вручения многочисленных подарков.Затем были названы имена обладательниц основных титулов:«Мисс Очарование» - Владислава Олейникова, 19 лет, Казань;«Мисс Фото» - Ильнара Бикмуллина, 21 год, Казань;«II Вице-мисс Татарстан - 2019»- Анастасия Торгашова, 19 лет, Казань;«I Вице-мисс Татарстан - 2019» - Миляуша Галимова, 20 лет, Казань.Короны победительниц надели:«Мисс Казань - 2019» - Дарья Лебедева, 21 год;«Мисс Татарстан - 2019» - Ралина Арабова, 19 лет, Казань.Обладательницы титулов «Мисс Татарстан - 2019» и «Мисс Казань - 2019» получили ценные подарки от партнеров конкурса. Награды от спонсоров получили и все финалистки.Победительницы конкурса «Мисс Татарстан - 2019» примут участие в финальном этапе национального конкурса «Мисс Россия». Многие из финалисток станут участницами российских и международных конкурсов красоты и fashion-проектов.