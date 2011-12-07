По числу национальных СМИ Татарстан - абсолютный лидер

Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов на итоговой коллегии ведомства, которая прошла 30 января.Общий подписной тираж на центральные, республиканские и местные издания на первое полугодие 2019 года составил свыше миллиона экземпляров, передает ИА «Татар-информ». На январь 2019 года на территории Татарстана действуют 925 средств массовой информации.В том числе в республике зарегистрировано 574 национальных СМИ - это абсолютный рекорд для России. Об этом на коллегии сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.«Мы радуемся успехам Татарстана в развитии национальных языков. Татарстан здесь является лидером. В России около 2,5 тысячи средств массовой информации издаются на национальных языках. При этом почти 22 процента национальных СМИ приходится на Татарстан. Это однозначный и не побитый никем рекорд», - сказал Волин. Он подчеркнул, что власти республики также не забывают о развитии изданий, выходящих на русском языке. «В республике активно развиваются издания на русском языке, и мы за этим внимательно следим», - отметил Алексей Волин.Он сообщил также, что Татарстан не попал в список регионов, где отключение аналоговых телеканалов произойдет в первую очередь. И напомнил, в первой половине 2019 года в России планируется отключение аналогового телевещания федеральных телеканалов, имеющих цифровую версию трансляции. Первый этап пройдет 11 февраля, второй - 15 апреля, третий - 3 июня.Алексей Волин обратил внимание на необходимость контролировать в регионах цены на цифровые приставки. Он сообщил, что представители ведущих торговых сетей подписывают меморандум, который гарантирует наличие в магазинах цифровых приставок по цене ниже тысячи рублей. В отдаленных селах, где есть сложности с качеством приема телесигнала, расходы по установке оборудования для приема цифрового сигнала социально незащищенным семьям возьмут на себя власти республики. Об этом сообщил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.«Мы переходим на цифровое эфирное вещание и отключение в сельской местности аналогового вещания. Мы провели исследование и определили, что в 157 населенных пунктах прием цифрового эфирного вещания будет отсутствовать», - сказал Сафаров. Он уточнил, жители этих сел сегодня смотрят только аналоговое телевидение и после его отключения не смогут пользоваться телевизором без специального оборудования. «Мы разрабатываем меры по оказанию адресной помощи незащищенным категориям граждан в части компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования для приема спутникового телевидения, а также на установку и настройку приставок для приема цифрового эфирного телевидения», - пояснил Сафаров.