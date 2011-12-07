РФП с 1 марта начнет оказывать поддержку пострадавшим вкладчикам «ТФБ Финанс»

Республиканский фонд поддержки с 1 марта начнет выплаты вкладчикам «ТФБ Финанс». Речь идет о 378 пострадавших, которые проиграли суды во всех инстанциях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Совета РФП Айрат Нурутдинов.«С 1 марта мы объявляем о новых выплатах, которые затронут 3 категории вкладчиков — физлица, юрлица и новая категория — „ТФБ Финанс“. Всем будет выплачиваться по 500 тыс. рублей, если вклады превышали 500 тыс.», — отметил он.Если говорить о «ТФБ Финанс», то всего в суд из 2299 человек подали 1275 — это 55% от всех договоров ДУ заключенных в 2016 году: 897 лиц суд признал вкладчиками, а 378 лицам было отказано в признании вкладчиками банков и выплате страхового возмещения. При этом вкладчики попадали в реестр кредиторов Татфондбанка, и Агентство по страхованию вкладов выплачивало им по 1,4 млн рублей.Для получения выплат вкладчик должен предъявить выписку из реестра кредиторов «ТФБ Финанс», а также доказать, что он обращался в суд и исчерпал другие возможности вернуть средства. «Заявлениям лиц, которые не обращались в суд до 16 ноября 2018 года, не будут давать движения, так как, если человек считает себя пострадавшим, то он принял бы меры. Напомню, что фонд у нас не компенсационный — это фонд поддержки», — продолжил Айрат Нурутдинов.Третий необходимый документ — это документ о признании вкладчика потерпевшим в рамках уголовного дела.