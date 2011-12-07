Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сегодня в Казани подведут итоги проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар»

Мероприятия состоится в КРК «Пирамида» в 17.00.
Сегодня в Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар» с участием Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. Ожидается также участие министра культуры РФ Владимира Мединского и Президента РТ Рустама Минниханова.Возрождение и развитие острова-града Свияжск и древнего города Болгар инициировал в 2010 году Минтимер Шаймиев. Тогда же был создан Республиканский фонд «Возрождение», благодаря которому на данный момент удалось сохранить свыше 50 исторических памятников. Например, комплекс мавзолеев и Восточную палату в Болгаре, Никольскую церковь и Успенский собор - в Свияжске.
КВ
Лента новостей