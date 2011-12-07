Сегодня в Казани подведут итоги проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар»

Сегодня в Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар» с участием Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. Ожидается также участие министра культуры РФ Владимира Мединского и Президента РТ Рустама Минниханова.Возрождение и развитие острова-града Свияжск и древнего города Болгар инициировал в 2010 году Минтимер Шаймиев. Тогда же был создан Республиканский фонд «Возрождение», благодаря которому на данный момент удалось сохранить свыше 50 исторических памятников. Например, комплекс мавзолеев и Восточную палату в Болгаре, Никольскую церковь и Успенский собор - в Свияжске.