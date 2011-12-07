В татарстанских исправительных учреждениях в начале февраля будет введен карантин

С 5 февраля в исправительных учреждениях республики будет введен карантин, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан. В связи с этим будут приостановлены длительные свидания. Ограничение будет введено в целях предупреждения заноса и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ. Продлится карантин до момента стабилизации эпидемиологической ситуации.