В Казани временно изменится организация движения по ряду автодорог

В Казани изменится организация движения по ряду автодорог, сообщает пресс-служба исполкома города.

«Это связано с подготовкой и проведением Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта», — пояснили в пресс-службе.

Так, с 6.00 3 февраля до 00.00 8 февраля ограничат остановку и стоянку транспортных средств по обеим сторонам ул. Нижняя, на участке от пересечения с ул. Лейтенанта Красикова до пересечения с ул. Железнодорожников, а также по обеим сторонам ул. Футбольная, на участке от пересечения с ул. Железнодорожников до пересечения с ул. Уссурийская.

Также с 5 февраля с 6.00 до 22.00 ограничат движение транспорта по обеим сторонам ул. Кремлевская и на участке от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. Проезд Шейнкмана и площадью Первого Мая.

Парковка спецавтобусов будет организована по ул. Коротченко от дома № 4 до пересечения с ул. Ташаяк.

Напомним, в Казани пройдет Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта со 2 по 8 февраля 2021 года.