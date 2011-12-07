Что больше всего беспокоило жителей Татарстана в жилищно-коммунальной сфере в 2018 году

Всего на «горячую линию» центра и на личном приеме поступило 3467 обращений. Как рассказал «КВ» исполнительный директор центра Дмитрий Романов, самой актуальной проблемой для населения в прошлом году стали вопросы, связанные с начислением платежей за коммунальные услуги (2067 обращений). Наиболее актуальны они на протяжении 8 месяцев года, то есть всего отопительного сезона. Причиной проблемы чаще всего становится отсутствие узлов погодного регулирования в многоквартирных домах, из-за чего потребители жалуются на систематический перетоп жилых помещений. Второй по распространенности вопрос, с которым обращаются в центр, - это юридическая помощь. В нее включается и консультация, и юридическое сопровождение, и правовые ликбезы для собственников.В топ-3 проблем входят и вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами. В первую очередь за помощью и разъяснениями обращаются представители ТСЖ - председатели и управляющие, не имеющие специальных знаний в сфере ЖКХ.Так, в 2018 году в центр поступило 551 обращение по поводу управления многоквартирным домом (МКД). Жителей волновало ненадлежащее оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, фактическое состояние МКД, облагораживание придомовой территории, работа узлов погодного регулирования. Кстати, по этой проблеме в центре регулярно проводятся обучающие семинары, посвященные основам управления МКД, Жилищного кодекса РФ, сути новых нормативно-правовых актов.179 обращений поступили в центр в прошлом году по поводу благоустройства придомовой территории. Больше всего жителей интересовала установка шлагбаумов, установка и (или) ремонт детских площадок, организация автомобильных стоянок, работа консьержа, посадка деревьев и уход за палисадами.