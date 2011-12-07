Фаррахов обсудил с бизнесом и самозанятыми улучшение банковского сопровождения их деятельности

Депутат Госдумы Аи?рат Фаррахов принял участие во встрече с представителями банков, предпринимателями и самозанятыми. Она прошла при поддержке Совета по предпринимательству при Президенте РТ.«Банки конкурируют между собои?, чтобы их платформы были максимально приемлемы для категории самозанятых. Достаточно серьезно растет количество лиц, которые выбирают данныи? налоговыи? режим, высокии? потенциал в этом сегменте в будущем, а в последующем какая-то часть из них станет предпринимателями, которые масштабируют свои? бизнес. Банки конкурируют между собои?, и это очень отрадно, конкуренция позволяет снижать стоимость услуги», — сказал парламентарии? в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».Фаррахов отметил, что недавно один из россии?ских банков обновил свое мобильное приложение с учетом новои? категории граждан. В банковском приложении для смартфона появился сервис постановки на учет в ФНС самозанятых клиентов. Над усовершенствованием своих приложении? для удобства самозанятых работают и другие банки, отметил депутат Госдумы.После встречи на базе Совета по предпринимательству Фаррахов провел прием граждан, на которыи? пришли более 10 человек. Парламентарии? отметил, что люди обращались по вопросам, связанным с налогом на профессиональныи? доход, развитием бизнеса и оказанием социальнои? помощи.