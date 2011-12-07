Казань может украсить «Тюбетей Tower»

Отметим, что на сегодняшний день в Казани не так много смотровых площадок. Самая популярная расположена на правом берегу Казанки, на крыше центра семьи «Казан». На Баумана горожане и гости города могут подняться на колокольню Богоявленского собора. Также ряд обзорных площадок предлагают гостиничные комплексы.- Но целевой башни, какие есть во многих странах мира, у нас пока нет, - напомнила Талия Минуллина.Проект, привлекательный для туристов, представляет собой смотровую башню, которая завершается огромной стилизованной тюбетейкой. В тюбетейке, помимо собственно обзорной площадки со стеклянным полом на 120 кв. метров, расположатся рестораны, сувенирные магазины и другие активности для посетителей. Высота башни пока не определена, по этому вопросу идут консультации с архитекторами и городской администрацией.- Главный архитектор города Татьяна Прокофьева проект смотрела, и он ей очень понравился, - поведала руководитель АИР РТ.Инвестор для строительства уже найден. Он имеет опыт возведения таких объектов в других странах, например в Казахстане. Стоимость инвестиций в «Тюбетей Tower» оценивается в 300 - 350 млн рублей.В целом ушедший год был благоприятным для республики в плане инвестиций. Рост иностранных вложений составил 37,5%. Общий объем инвестиций достиг $590,7 млн, 25% из них - прямые.Традиционно инвесторам предлагают на выбор несколько площадок, которые соответствуют выдвигаемым ими требованиям. Для кого-то важна логистика, кто-то останавливается на близости к ресурсно-сырьевой базе. Самыми популярными площадками у инвесторов в сфере промышленности оказались ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга), КИП «Мастер» (Набережные Челны) и «Химград» (Казань).Спикер рассказала и о инвестиционных проектах, переговоры по которым идут в 2019 году. Например, в аграрной сфере в Татарстане может быть налажено производство кормовых добавок и пробиотиков, влияющих на массу животных. Совместное предприятие будет ориентировано на экспорт. А турецкая компания готова зайти в республику с проектом глубокой переработки зерна. Предприятие занимается производством оборудования для сельского хозяйства. Компания располагает заводом в Турции и совместными предприятиями по производству пшеничной муки в Казахстане и на Украине. Другая иностранная компания может запустить вблизи Казани производство кондитерских изделий. Она сотрудничает с крупными российскими сетями и производит шоколадные батончики, драже и другие сладости. - Мы подобрали две площадки, которые отвечают требованиям инвестора. Они расположены в Высокогорском и Лаишевском районах, - сказала руководитель АИР РТ.Компания из Турции проявляет интерес к строительству карго-терминала на территории аэропорта «Казань». Инвестор имеет опыт управления такими терминалами в 15 странах мира.- Карго-терминал связан с развитием электронной торговли в Татарстане. Нужны площадки, оптово-распределительные центры, - подчеркнула Талия Минуллина.По оптово-распределительным центрам в портфеле АИР два проекта крупного инвестора: один из них расположится в Зеленодольске, второй в Елабуге. Кроме того, в Набережных Челнах запланировано строительство по концессии спортивного манежа с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола и большого тенниса.А в области образования интересным проектом станет появление в Казани кванториума, ориентированного на детей. Он может разместиться на площадях «Казанской ярмарки», мощности которой взял на себя МВЦ «Казань Экспо». Кванториумы - это большие научные центры, которые предполагают выездные занятия школьников по химии, физике и другим дисциплинам. Здесь основные законы науки показаны в интерактивном формате с помощью новых технологий.