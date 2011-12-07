Не поддавайтесь на уловки псевдогазовиков

Недобросовестные исполнители, представляющиеся газовиками, ссылаются на якобы существующие законы и другие нормативные акты, а в случае отказа угрожают приостановкой подачи газа. Они озвучивают названия своих организаций, в которых обязательно есть слово «газ», показывают удостоверения, демонстрируют форменную одежду. Все это вызывает доверие у жителей, так предприимчивые люди вводят их в заблуждение. Основными жертвами становятся пожилые люди, которые днем находятся в квартирах одни.Настоящие газовики не предлагают и не распространяют никакие приборы при квартирных обходах, предупреждает Управление Роспотребнадзора по РТ. Кроме того, о работах по проверке газового оборудования жителей всегда уведомляют заранее, чаще всего - с помощью объявлений на подъездах.После приобретения тех или иных товаров предъявить мошенникам претензии в суде очень сложно, поэтому горожан призывают быть бдительными и не покупать у псевдогазовиков никакого оборудования, передает kzn.ru.