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Не поддавайтесь на уловки псевдогазовиков

В Татарстане и его столице участились случаи мошенничества так называемых продавцов газового оборудования. В квартиры приходят люди, которые представляются сотрудниками газовой службы, и проверяют помещения газоанализатором. После этого псевдогазовики предлагают приобрести и установить некие сигнализаторы загазованности, которые стоят недешево.
Недобросовестные исполнители, представляющиеся газовиками, ссылаются на якобы существующие законы и другие нормативные акты, а в случае отказа угрожают приостановкой подачи газа. Они озвучивают названия своих организаций, в которых обязательно есть слово «газ», показывают удостоверения, демонстрируют форменную одежду. Все это вызывает доверие у жителей, так предприимчивые люди вводят их в заблуждение. Основными жертвами становятся пожилые люди, которые днем находятся в квартирах одни.Настоящие газовики не предлагают и не распространяют никакие приборы при квартирных обходах, предупреждает Управление Роспотребнадзора по РТ. Кроме того, о работах по проверке газового оборудования жителей всегда уведомляют заранее, чаще всего - с помощью объявлений на подъездах.После приобретения тех или иных товаров предъявить мошенникам претензии в суде очень сложно, поэтому горожан призывают быть бдительными и не покупать у псевдогазовиков никакого оборудования, передает kzn.ru.
КВ
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