Почему родители против объединения школ в микрорайоне «Теплоконтроль»?

Весть, что школу планируют объединить с другим учебным заведением - расположенной неподалеку СОШ №114, моментально разлетелась по микрорайону «Теплоконтроль». Обратившиеся в редакцию за помощью родители заверяют, что уже решен вопрос не только с тем, кто займет должность нового директора, но и с новым учебным расписанием. Якобы ученики начальной школы будут посещать 114-ю школу, а в 48-й станут учиться ребята с 5 по 11-й класс. - Мы знаем, что преподаватели 114-й школы неоднократно поднимали вопрос о том, что у них не хватает учебных классов. Дети учатся в две смены, школа переполнена… Но почему наши дети должны страдать от этой реорганизации? - возмущается представитель родительского комитета Жанна Галкина, мама первоклассницы 48-й школы.По словам родителей, от такого объединения нарушится учебный процесс в обеих школах. Неизбежна смена педагогического состава, а ученики, особенно начальных классов, уже успели привыкнуть к своим учителям. Да и дорога до школы у многих из ребят теперь будет занимать около получаса - для родителей переживания. - Когда я выбирала из двух школ в микрорайоне, остановилась на 48-й: там и продленка есть, и бесплатные кружки, и к нашему дому она ближе. С ребятами после уроков занимаются педагоги центра детского творчества «Олимп», которые сами приходят в школу. Это очень удобно для родителей, ведь не у каждого есть возможность водить ребенка по кружкам, - продолжает Жанна Галкина. - В 114-й школе продленки нет, кружки платные. Не каждому родителю это по карману, ведь у нас учатся в основном дети из общежитий, семей с небольшим достатком. В этом микрорайоне, как и в любом другом, дети из одной семьи, как правило, учатся в одной школе. Старшие забирают после уроков своих младших братьев и сестер, доводят до дома. Теперь же традиция эта будет нарушена, что вызывает тревогу у взрослых. Родители подростков озабочены тем, что при объединении возможны разборки между учениками этих двух школ. Дети в этом возрасте зачастую имеют непростой характер, не любят компромиссов. Переход в новую школу станет стрессом и для первоклассников, и для старшеклассников, уверены мамы и папы. «Почему решили нас объединять со 114-й? - недоумевают родители из 48-й. - У нас школа татарско-русская с углубленным изучением отдельных предметов, а не обычная, второй смены нет… А теперь, если объединят, наши дети будут учиться в две смены - мест в двух школах для односменного учебного процесса все равно не хватит. Да и столовая в той школе рассчитана всего на 50 мест. Как в ней уместятся 6 классов начальной школы?» В то же время родители учеников 48-й школы предлагают такой вариант решения проблемы:«Когда-то у 114-й существовал пристрой к школе. Из-за аварийного состояния его снесли, на этом месте теперь баскетбольная площадка. Но пришкольной территории у них так много, что хватит и для нового пристроя! Думаем, за лето его вполне реально построить, и тогда школа точно не будет учиться в две смены», - говорят они.Руководители обеих школ пока воздерживаются от комментариев, в телефонном разговоре с корреспондентом «КВ» они дали понять, что вопрос еще до конца не решен. Чтобы прояснить ситуацию, редакция «КВ» обратилась в мэрию Казани. Ответ пресс-службы мэрии г. Казани:«На сегодняшний день действительно рассматривается возможность объединения находящихся в шаговой доступности школ №48 и 114 в образовательный центр. По расчетам специалистов, создание образовательного центра повлечет за собой повышение качества образования. Этот эффект достигается как путем внедрения лучших практик учебных заведений, так и синергетическим эффектом. А именно - расширяются профили образования для старшеклассников, увеличиваются возможности для внеурочных занятий. В Казани уже сложилась практика создания образовательных центров, включающих в себя несколько зданий. Центры позволяют учащимся пользоваться ресурсами нескольких ранее обособленных образовательных организаций и нацелены на повышение результативности и качества образования. Более того, школа №114 испытывает нехватку учебных площадей. Наблюдаемый в Казани в последние годы демографический всплеск привел к увеличению количества параллелей в большинстве учебных заведений города. В школе №114 в этом учебном году вместо привычных двух первых классов были открыты три (отметим, согласно федеральному законодательству занятия для первоклассников необходимо проводить только в первую смену). Наполнены и существующие параллели - в школе обучаются 568 учащихся при проектной мощности 340 учащихся. Рядом с перегруженной школой №114 на расстоянии около 700 метров работает школа №48 (Актайская, 5). В ней имеются свободные места для обучения детей, проживающих в данном микрорайоне. В настоящее время совместно с администрацией объединяемых школ разрабатывается «дорожная карта» дальнейшего развития образовательного центра».