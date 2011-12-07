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Татарстан обзаведется шестью новыми лыжными базами в этом году

Татарстан обзаведется шестью новыми лыжными базами в этом году
Тендер на строительство шести лыжных баз общей стоимостью 62 млн рублей был размещен на сайте госзакупок республики. Средства на строительство выделяются из республиканского бюджета. Новые лыжные базы появятся Бавлах, Высокой Горе, Мамадыше, Васильево, Менделеевске, Муслюмово, Пестрецах, Чистополе.
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