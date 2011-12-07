В столице РТ открыл двери обновленный центр подготовки борцов

Гидами по обновленному «Батыру» для журналистов стали замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов, директор ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва «Батыр» Ленар Манапов и исполнительный директор Федерации дзюдо РТ, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РФ Александр Тарасов.Объект был возведен в 1985 году, и за почти 35 лет модернизация на нем проходила однажды: в рамках подготовки к Универсиаде. По словам Алмаза Мингулова, жители близлежащих районов просили обновить комплекс, удобно расположенный в центре Казани. В части дизайна здесь применены самые современные решения. При этом учтено, что единоборства зародились на Востоке, поэтому в оформлении использована японская стилистика. К слову, разрабатывал этот проект тот же дизайнер, который участвовал в обновлении ЦКС «Московский».Лицевое остекление комплекса оформлено чуть скошенными вертикальными элементами-балками, стилизованными под дерево. Ушел в прошлое унылый бежевый цвет здания, здесь дизайнеры отдали предпочтение оттенку черного, что в совокупности с ночной иллюминацией выглядит очень эффектно. Шрифты на фасадных вывесках стилизованы под иероглифы.Холл спорткомплекса удобно делится на зону гардероба и кафетерий. Для комфорта родителей, ожидающих детей с занятий, расставлены диванчики. Вдоль стен развешаны стенды с фотографиями спортсменов-чемпионов разных лет. В цветовом оформлении дизайнеры удачно подобрали белые, серые и черные тона, что вкупе с освещением смотрится по-японски гармонично.На более чем 4 тысячах квадратных метров «Батыра» расположился большой зал с тремя коврами и трибунами-трансформерами на 360 зрителей, а также залы для самбо и дзюдо, раздевалки с душевыми комнатами, массажный кабинет, тренерские комнаты. Во время нашей экскурсии во всех залах занимались юные спортсмены. Ребята активно отрабатывали броски, охотно позируя на камеры. И конечно, какой спорткомплекс без тренажерного зала? В «Батыре» он доступен не только спортсменам и воспитанникам ДЮСШ, но и простым любителям потягать «железо».В ходе реконструкции здания были применены современные технологии. И теперь основной зал комплекса считается лучшим не только в республике, но и в России.- Здесь сделаны шикарные полы с амортизаторами, которые смягчают падение спортсменов. Кроме того, в зале установлено освещение с возможностью переключения на разные режимы: для тренировок, для соревнований и для видеосъемки, - заявил Александр Тарасов.На вопрос о возможности принять всероссийские соревнования Тарасов ответил: «Мы готовы хоть завтра».В основном зале, где единовременно могут разместиться порядка 60 спортсменов, тренируются и республиканские сборники. 7 из них уже в основной команде страны. Всего же в спортшколе сегодня занимаются около 840 человек: дзюдоисты и самбисты.А способен комплекс вместить до тысячи человек! Единоборцев готовят 13 тренеров по дзюдо и 10 специалистов по самбо.Обновление спорткомплекса, несомненно, даст толчок росту популярности единоборств не только в городе, но и в республике. Напомним также, что официальное открытие «Батыра» намечено на 4 марта.