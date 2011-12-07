Для ветеранов ВОВ в Казани будет организована консультация специалистов Роспотребнадзора РТ

Для ветеранов ВОВ с выездом по их месту жительства будет организована консультация специалистов Роспотребнадзора РТ по вопросам защиты прав потребителей. Об сообщает ИА «Татар-информ».

Для того, чтобы оформить консультацию граждане столицы могут обратиться по адресу ул. Большая Красная, дом № 30 (кабинет № 13). Или чтобы узнать более подробную информацию казанцы могут позвонить в будние дни с 10:00 до 16:00 по телефонам: (843)238-35-09, 8(917)224-87-94. Перерыв на обед с 12:00 до 12:45.

Консультации проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.











