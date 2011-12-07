Казанцев приглашают узнать свой биологический возраст и заняться оздоровлением

Сегодня казанский клуб здоровья под руководством проведет выставку здоровья, посвященную Всемирному дню иммунитета.

Пришедшим расскажут о принципах здоровья и повышении иммунитета, определят их биологический возраст и дадут рекомендации по оздоровлению.

Выставка развернется у входа в спортмагазин, что на проспекте Ибрагимова, с 15 до 17 часов. В 14.30 здесь же будет проходить презентация пилатеса и скандинавской ходьбы.

Вход свободный, приглашаются все желающие заняться оздоровлением.