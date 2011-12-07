Крымчане познакомятся с татарской этнографией

Жители Крыма смогут познакомиться с частью выставочного проекта «В гостях у татар», посвященного 100-летию ТАССР. Данную экспозицию крымчане могут увидеть 3 марта в Крымском этнографическом музее. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Организатором выставки станет Елабужский музей-заповедник «Многоцветие татарской национальной культуры». В экспозиции будут представлены материалы конца XIX – начала XX веков. Они состоят из 179 музейных экспонатов: татарские костюмы, элементы национальной одежды и предметы быта – орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты и многое другое.

Гости выставки также смогут увидеть национальные ювелирные украшения, сапоги – ичиги и несколько современных стилизованных шамаилей. Также они могут познакомиться с работами заслуженных художников Татарстана и Башкортостана.