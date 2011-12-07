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Сегодня состоялось прощание с экс-гендиректором «КазХимНИИ» Вильданом Уваевым

Внезапная смерть наступила во сне.

Сегодня простились с бывшим генеральным директором АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» Вильданом Уваевым, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как известно, внезапная смерть наступила во сне. Однако, экс-гендиректор «КазХимНИИ» ничем не болел. Уваев скончался на 37 году жизни. Причина смерти устанавливается.

Похоронили его сегодня на кладбище в поселке Кендери Высокогорского района. У него остались жена и трое детей.

Уваев был директором института до 2017 года. С января 2020 года он был назначен генеральным директором ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности».

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