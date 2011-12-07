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Татарстанские ветераны ВОВ получили юбилейные медали

Троим гражданам Дрожжановского района, прошедшим сквозь тяготы военных лет, была вручена памятная награда.

Троим ветеранам, проживающим в Дрожжановском районе РТ были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Об этом сообщает газета «Родной край».

Среди отмеченных почетной наградой пожилых героев 1 женщина и 2 мужчин. Это Валентина Калачева, Фатых Залалетдинов и Гильман Ибрагимов.

Глава района Марат Гафаров нанес визит к ветеранам домой и выдал им почетные награды. Начальник выразил пожилым воинам признательность их за мужество и самоотверженный труд во имя родины. Помимо всего прочего, Гафаров пожелал ветеранам крепкого здоровья и благоденствия, а также расспросил о насущных проблемах.

Местные школьники, сопровождавшие главу во время торжественной церемонии, читали для виновников праздника стихотворения и исполняли песни.

На текущий момент в муниципальном образовании зарегистрированы 5 участников ВОВ, более 90 военных вдов и тружеников тыла.

КВ
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