В соцсетях появился видеоролик, как Рустам Минниханов не бросил республику ради НЛО

Сегодня, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов празднует свое 63-летие. К его дню рождения опубликовали забавный видеоролик про переговоры с инопланетянами.

По сюжету в начале ролика представлено совещание «Организации объединенных гуманоидных наций». В связи с тем, что предыдущий руководитель скончался от коронавируса, они стали искать новую кандидатуру. Им оказался «землянин, не из Китая, управляющий крупным регионом». Речь идет о главе республики Татарстан.

Прибыв к Минниханову в кабинет, они слышат на фоне татарского исполнителя.

В ответ на предложение гуманоидов президент предлагает им закупить КАМАЗы. А также он просит оставить летающую тарелку для главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, чтобы та нашла инвесторов по всей галактике.

В конце двухминутного мультфильма Рустам Нургалиевич отказывается от предложенного нового поста из-за большого количества дел в республике: посевная на носу, 7 национальных проектов, программа «Наш двор» на три года.

Хлопнув себя ладошкой по гуманоидной голове, инопланетяне улетели, даже не попив чай.