Нижегородская область приняла эстафету от Татарстана в марафоне «Наш День Победы»

Нижний Новгород принял эстафету от Татарстана в марафоне «Наш День Победы», сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Так, нижегородские музыканты, фольклорные и поп-певцы, а также вокалисты губернского оркестра и участники шоу «Голос. Дети» и солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Виктор Ряузов записали видео с исполнением песни, ставшей символом Победы, «День Победы».

Ранее в марафоне уже приняли участие Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область и Республика Татарстан. Нижегородская область передала эстафету Пермскому краю.

Видео и аудиозаписи будут опубликованы в соцсетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды, а также будут транслироваться на региональных телеканалах и радиостанциях.

После того, как регионы опубликуют свои выступления, организаторы смонтируют их в одно видео и также опубликуют в соцсетях.

Инициатором марафона «Наш День Победы» выступил аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО.