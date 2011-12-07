Сергей Иванов: «90-95% — это положительные отзывы об отдыхе в Татарстане»

Председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов в рамках интервью поделился своими размышлениями на тему туризма в пределах Татарстана, развития глэмпингов в республике и влияния иностранных туристов на регион, сообщает «Татарстан24».

По словам Иванова, из-за условий закрытого авиасообщения с популярными местами отдыха наших туристов, сейчас подходящее время предложить качественный отдых в условиях внутреннего рынка. Поэтому задача Комитета по туризму РТ состоит в том, чтобы предоставить населению хороший и интересный продукт, высокое качество, достойный уровень гостеприимства. В прошлом году, помимо жителей Татарстана, по республике путешествовали те туристы, которые привыкли ежегодно отдыхать в Европе. И было крайне приятно увидеть их положительные отзывы, добавил Иванов.

«90-95% — это положительные отзывы, и где-то в 3-5-7% попадаются негативные», сказал — Сергей Иванов.

Также он заявил, что цены в Татарстане сейчас находятся на уровне цен 2019 года. Стоимость одного туристического маршрута составляет от 5-7 тыс. рублей семейного бюджета, на детей действуют скидки. Информация о доступных маршрутах распространяется везде, от глянцевых изданий до интернет-ресурсов.

Сергей Иванов рассказал и о развитии экотуризма и глэмпингов в республике. В этом году уже появился один новый глэмпинг, до конца года планируется открыть ещё несколько. Задачей таких зон отдыха является возможность отдыхать в самых красивых местах нашей республики.

Ещё одна важная тема была затронута о татарстанских санаториях, направленных на реабилитацию после коронавирус.

«Уже в нескольких санаториях внедрены некоторые элементы, но мы хотим сделать стандартизированные программы, которые будут действовать в большинстве санаториев в республике. Цена будет примерно на уровне текущих цен отдыха в санатории» — добавил Иванов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане создадут сеть глэмпингов для развития экологического туризма. Глэмпинг — относительно новый для России вид отдыха. Он подразумевает под собой медитативное нахождение на природе, однако при этом для гостей создаются все условия цивилизации.