Школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Школьники Татарстана принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность», которая проходит с 13 апреля по 17 мая. Олимпиаду проводят для учеников с 1 по 9 классы.

Событие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники обучаются основам предпринимательства через решение несложных, но интересных задач и учатся разумно подходить к риску.

На открытии олимпиады в казанском лицее № 5 присутствовал управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

«Неважно, в какой профессии вы себя реализуете, знания по финансовой грамотности пригодятся вам везде, и задачи из олимпиады вы наверняка повстречаете в реальной жизни» — заявил он.

Задания доступны с 27 апреля. Итоги будут подведены 18 мая. У каждого участника есть свой личный кабинет, где он может узнать количество набранных баллов и выигранных наград.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что команда российских школьниц заняла 1-е место в Европейской математической олимпиаде. Две участницы команды- из Казани.