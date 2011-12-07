В автобусах Казани к 9 мая зазвучат песни Победы

Автотранспортное предприятие МУП «ПАТП №2» начало подготовку к приближающемуся Дню Победы. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.

Техническая служба предприятия приступила к установке аудиозаписей, которые будут транслироваться во всех автобусах предприятия. Уже сейчас в двух из них звучат песни Победы. Также в салоне каждого общественного транспорта появится георгиевская ленточка, а кондукторы и водители в день праздника будут в военной форме.

Кроме того, руководство МУП «ПАТП №2» поздравило ранее работающих на предприятии 15 ветеранов и тружеников тыла, ушедших на пенсию. Им вручили продуктовые наборы, а также была оказана материальная помощь.