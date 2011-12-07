Минниханову показали готовность обновленного оздоровительного лагеря для детей «Кама»

Главе Татарстана Рустаму Минниханову показали готовность обновленного оздоровительного лагеря «Кама» к летнему сезону. Учреждение станет одним из филиалов международного детского центра «Артек», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сообщается, что в построенный на берегу озера Каракуль Центр «Кама» и рассчитанный на 168 мест в четырех спальных корпусах, включая места для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, первыми заедут дети медиков, работающих с пациентами, заболевшими Covid-19. Такое решение было принято после подписания соглашения между Правительством РТ и дирекцией ФГБОУ «Артек» о том, что лагерь станет одним из филиалов международного детского центра.

Рустам Минниханов заявил, что создание новых и ремонт имеющихся мест для отдыха и оздоровления стало одной из «составляющей программы Года 100-летия ТАССР». Акцентируя внимание на здоровье детей, их развитие и комфортные условия для жизни, Минниханов отметил важность расчета санитарно-эпидемиологической обстановки при подготовке мест отдыха.

Известно, что отдохнуть этим летом смогут порядка 218 тыс. ребят. На эти цели из бюджета Татарстана выделят более 1,6 млрд рублей.