Путин обратился к гражданам с просьбой проявить активность в день голосования по поправкам к Конституции РФ

На совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Владимир Путин обратился к гражданам с просьбой проявить активность в день голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Посодействовать в организации голосования по поправкам к Конституции Путин попросил руководителей регионов, после чего обратился к жителям страны, отметив что это будет определять основные правовые и юридические гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также «будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами».

День голосования по поправкам к основному закону утвержден президентом РФ на 1 июля 2020 года. К этому дню Путин попросил руководство ЦИК РФ и Роспотребнадзора уделить особое внимание вопросам безопасности в связи с коронавирусом, поскольку это должно оставаться приоритетными в подготовке голосования.