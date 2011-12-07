Автоинспекторы РТ подарили детские автокресла двум многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Детские удерживающие устройства для безопасной перевозки детей в машине сотрудники ГИБДД подарили двум семьям, проживающим Тетюшском и Буинском районах республики. В них воспитывается по пятеро и четверо детей. Всем им были также подарены мешки для обуви со световозвращающими элементами и тематические памятки.