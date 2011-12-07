Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Автоинспекторы РТ подарили детские автокресла двум многодетным семьям

Акция приурочена к проходящему в республике мероприятию «Внимание – дети!».

Автоинспекторы РТ подарили детские автокресла двум многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Детские удерживающие устройства для безопасной перевозки детей в машине сотрудники ГИБДД подарили двум семьям, проживающим Тетюшском и Буинском районах республики. В них воспитывается по пятеро и четверо детей. Всем им были также подарены мешки для обуви со световозвращающими элементами и тематические памятки.

КВ
Лента новостей