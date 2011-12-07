DIGITAL SHARKS: отзывы сотрудников о корпоративной жизни

Привет, это Digital Sharks — первый сервис легального удаления информации из интернета. У нас всегда много работы, но остается время, чтобы прокачать свои навыки.

Если интересуют вакансии и условия работы в Digital Sharks (ООО «Цифровые акулы»), заходите на HeadHunter. Здесь расскажем о хобби, которые наши сотрудники развивают внутри компании.

Алина

Руководитель Leveling-направления

Важную роль в жизни Алины играет кино. Она режиссер успешного краудфандингового полнометражного фильма «Вирион». Серьезно! Это первый казанский зомби-фильм, который посмотрели 1400 зрителей в кино и четыре млн раз на YouTube. Спросили отзывы сотрудников Digital Sharks — всем понравилось.

О своем опыте создания независимого кино Алина рассказала на конференции TEDxBaumanSt. В конце мая 2021 года выходит новая картина «Кахексия». Фильм снимали на энтузиазме, а финансирование привлекли, когда лента прошла в шорт-лист питчинга Московского кинофестиваля. Команда также выступила на «Артхабе» перед Константином Хабенским.

Регина

Эксперт по онлайн-репутации

Регина работала корреспондентом на региональном ТВ, и этот опыт помогает развиваться в Digital Sharks. Отзывы сотрудников показали, что аудитории проще воспринимать информацию в видеоформате. Тогда Регина начала снимать экспертные ролики для YouTube.

С ее участием уже вышло больше 10 видео. Проблем с подбором тем нет: разбираем вопросы, которые чаще задают ООО «Цифровые акулы». Это могут быть основы управления репутацией или диалог с разгневанным клиентом.

Данил

Data Scientist

В обязанности Данила входит разработка сервисов для нужд ООО «Цифровые акулы», обработка и аналитика данных. Все вроде бы строго и математично, но интересы Данила выходят за пределы IT.

Если поинтересуетесь отзывами сотрудников Digital Sharks, то узнаете, что «Вечер с интересными людьми» — наше корпоративное интервью-шоу. Зачем искать героев для диалога вне компании, если рядом с тобой работает столько интересных людей, верно?

Данил выступает продюсером, режиссером-постановщиком и оператором. Фишка нашего шоу: ведущий постоянно меняется. Это привносит разнообразие и помогает обрести разный взгляд на вещи.

Юлия

SMM-специалист

Все видеоролики в компании начались с инициативы Юлии. Сначала снимали на телефон с петличкой прямо в холле офиса. Эффект был отличный, поэтому купили цветные фоны, арендовали оборудование.

Вообще видео нужны не только как продукт для соцсетей. Они помогают сотрудникам почувствовать себя увереннее и раскрепоститься. Техническая часть — вроде монтажа, света и т.д. — всем этим занимается Юлия.