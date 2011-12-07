«Найти новые формы диалога»: В Казани прошло первое собрание родительского комитета при Минмолодежи РТ

В Нацбиблиотеке провели первое заседание родительского комитета при Министерстве молодежи Татарстана. Встречу посетил глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Мы должны найти с вами форму для диалога. Мы хотим, чтобы вы сформулировали форму и тональность нашей коммуникации, и диалог не должен быть загнан под наши обычные стандарты», — отметил Фаттахов.

Во время встречи родители обсудили тему летний отдых школьников и подростков от 14 до 18 лет.

Также на мероприятии мамы поделились опытом воспитания своих детей и лайфхаками по общению с детьми.

Напомним, что родительский комитет при Минмолодежи РТ был создан в этом году, комитет является добровольным объединением лиц, привлекаемых для выработки решений и предложений по вопросам взаимодействия с подростками от 14 до 18 лет. С целью объединения усилий по совершенствованию системы работы с подростками Республики Татарстан, Родительский комитет действует как постоянный экспертный орган, состоит из числа инициативных родителей подростков.