Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Найти новые формы диалога»: В Казани прошло первое собрание родительского комитета при Минмолодежи РТ

На встрече обсудили летний отдых школьников и подростков от 14 до 18 лет.

В Нацбиблиотеке провели первое заседание родительского комитета при Министерстве молодежи Татарстана. Встречу посетил глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Мы должны найти с вами форму для диалога. Мы хотим, чтобы вы сформулировали форму и тональность нашей коммуникации, и диалог не должен быть загнан под наши обычные стандарты», — отметил Фаттахов.

Во время встречи родители обсудили тему летний отдых школьников и подростков от 14 до 18 лет.  

Также на мероприятии мамы поделились опытом воспитания своих детей и лайфхаками по общению с детьми.

Напомним, что родительский комитет при Минмолодежи РТ был создан в этом году, комитет является добровольным объединением лиц, привлекаемых для выработки решений и предложений по вопросам взаимодействия с подростками от 14 до 18 лет. С целью объединения усилий по совершенствованию системы работы с подростками Республики Татарстан, Родительский комитет действует как постоянный экспертный орган, состоит из числа инициативных родителей подростков.

КВ
Лента новостей