В Казани наградили победителей Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце»

В столице Татарстана наградили победителей из Республики Татарстан во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». На встрече участники и гости обсудили истории подвигов юных героев, которые они прислали на конкурс.

«Благодарю за предоставленную возможность быть сегодня здесь, это для меня большая честь присутствовать здесь, — сказал Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.

Он отметил имена всех молодых людей и вкратце рассказал историю каждого героя. Например, семилетний Радмир Галимов вечером 28 июня 2020 года они гуляли на детской площадке в соседнем дворе вместе с подружкой. Девочка старше Радмира всего на год. Им было весело, и ничто не предвещало беды. Однако беда случилась. Незнакомый мужчина подошел и подсел к ним на качели. В этот момент дети встревожились и пошли в сторону дома. Обернувшись, Радмир увидел, что этот мужчина погнался за ними, и они тоже побежали. Уже на углу дома, в котором живут дети, мужчина догнал их. Оттолкнув Радмира от подруги, злоумышленник ударил девочку и сбил её с ног. Радмир напрыгнул на него и стал его колотить и кричать, чтобы он отстал от его подруги. Мужчина сбросил его со спины, пообещав зарезать. Радмир продолжал кричать и атаковать преступника, пинал ногами и бил кулаками. Поняв, что ему одному не справиться, мальчик стал звать на помощь. Первым его услышал сосед и вступил в схватку с негодяем. Тогда Радмир побежал за мамой девочки. Все вместе они смогли справиться с преступником и передали его полицейским, не позволив избежать заслуженного наказания. Здоровье и жизнь маленькой девочки были спасены.

Министр по делам молодёжи Татарстана Дамир Фаттахов подчеркнул, что дети в сложной ситуации проявили свои лучшие качества.

«В первую очередь я бы хотел поздравить их с Днём защиты детей, я хочу пожелать им успехов и удачи. В своём юном возрасте они уже юные звездочки, герои. В сложной ситуации они проявили себя уверенно и несмотря на то, что они ещё дети. Никто бы не удивился если бы они прошли мимо или испугались и не у кого не было бы осуждения. Но они так воспитаны родителями, которое позволило проявить свои лучшие качества, это заслуживает большого уважения. Мы встречаемся с ними не только для того чтобы их поздравить, но и послушать их вопросы и предложения», — добавил Фаттахов.

На встрече ребята рассказали свои истории подвигов, например,

Напомним, что общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» поддерживается Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и организуется Фондом социально-культурных инициатив. «Горячее сердце» направлено на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Основной целью инициативы является выражение признательности детям и молодежи, проявившим мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям и преодолев трудные жизненные ситуации.

В 2021 году по итогам работы наградной комиссии Оргкомитета к награждению представлено 166 лауреатов из субъектов РФ, в том числе 19 человек из регионов Приволжского федерального округа. От Республики Татарстан в текущем году к награждению представлены 10 человек.