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В Татарстане женщину, заморозившую детей, лишили родительских прав и отправили в колонию на два года

Алексеевский районный суд РТ вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней женщины, которая оставила детей на морозе в сарае.

Жительница Алексеевского района РТ 31 мая была признана судом виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребёнку и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщает Прокуратура Татарстана. 

Напомним, ночью 13 января этого года она устроила застолье с сожителем матери. Позже, взяв детей 1,5 и 4 лет, ушла с ними в ледяной сарай. Позднее старшую дочь она отвела домой, а младшего оставила лежать практически без одежды в сарае. Его нашла бабушка. Дети получили обморожения различной степени тяжести. Мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ДРКБ.

В суде женщина вину признала, но уверяла, что не хотела убивать детей. 

Ближайшие 2 года и 2 месяца женщина проведёт в колонии общего режима.

Также её лишили родительских прав. Женщина планирует обжаловать это решение в суде. А пока дети находятся в казанском приюте. 

Приговор в законную силу ещё не вступил, уточняет надзорное ведомство.

КВ
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