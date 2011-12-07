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Фандоматы в Казани собрали более 2 тонн вторсырья

Аппараты по приему алюминиевой и пластиковой тары установлены в 20 школах города.

В Казани продолжается сбор вторсырья при помощи установленных по городу фандоматов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов «УК ПЖКХ».

Аппараты по приему алюминиевой и пластиковой тары установлены в 20 школах города. Перед тем, как опустить бутылки в них, ребята их тщательно промывали. Поэтому вторсырье из школьных фандоматов не требует дополнительной сортировки, а значит, что оно более качественное, чем обычное, поступающее на мусороперерабатывающую станцию из других источников. От того спрос и цена на такое сырье гораздо выше, пояснили в пресс-службе регоператора.

Всего за учебный год школьники сдали более двух тонн вторсырья. Переработанный пластик отправят на создание футболок, скейт-бордов, велосипедов и даже скамеек. 

КВ
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