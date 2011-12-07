Рустам Минниханов примет участие в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, на полях форума он проведет встречу с губернаторами ряда областей страны и руководителями крупных компаний. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Форум проходит в формате пленарного заседания, будут круглые столы, деловые встречи, дискуссионные клубы. В этом году страной партнёром выступает Италия поэтому там состоятся встречи и обмен опытом между итальянскими и российскими представителями. Главной темой станет „Гибкое производство“ деловая программа состоит из нескольких тематических треков, парируется, что выступят порядка 500 спикеров будут участвовать в онлайн и офлайн-формате», — сказала Галимова.

Она добавила, что Президент Татарстана посетит саму выставку, посмотрит какие выставились международные компании, проведет ряд встреч на площадке форума. Планируется встречи с губернаторами ряда областей и с руководителями крупных компаний.

Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра «Екатеринбург — Экспо».